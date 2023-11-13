روتين غذائي محدد للملك تشارلز.. يتناقض مع رفاهية القصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتقد الكثيرون أن الملك تشارلز الثالث لديه الكثير من الطهاة الموهوبين، الذين يعدون له ما لذ وطاب من المأكولات بناء على طلبه، وأنه يجلس يومياً على سفرةٍ غنية بالأطباق المعدة له، والمقدمة في أرقى الآنية والصحون الفضية في قصره، إلا أن الأمر في واقع الحال ليس كذلك، فالملك البريطاني يتبع نهجاً متواضعاً في ما يتعلق بالطعام الذي يتناوله، فهو يفضل الخضروات المزروعة محلياً، والوجبات الصغيرة، والبيض من الدجاج الذي يربيه بنفسه.

وفي حال كنتِ تتساءلين عن روتينه اليومي، فإننا هنا نرصد لكِ وجبات الإفطار والعشاء المفضلة للملك تشارلز، وبعض الطلبات الغريبة لوقت تناول الطعام، والوجبة الوحيدة التي لا يتناولها أبداً، وفقاً لمجلة «هلو» الإنجليزية.

ماذا يتناول الملك تشارلز على الإفطار؟

لدى الملك تشارلز، وزوجته الملكة كاميلا، مزرعة صغيرة لتربية الدجاج الخاص بهما في منزل عائلة غلوسيسترشاير، لذلك ليس من المستغرب أن يحتل البيض الطازج مكانةً كبيرة في قائمة إفطارهما.

وقد شاركت صفحة «كلارنس هاوس» الرسمية على «إنستغرام»، ذات مرة، إحدى وصفات الإفطار المفضلة لدى تشارلز، وكانت عبارة عن البيض المخبوز بالجبن، أي أن الملك يبدأ بطعامٍ مليءٍ بالبروتين.

كما كشفت الصحافية الملكية، تينا براون، في كتابها «أوراق القصر»، أن الملك يفضل، أيضاً، تناول المكسرات والبذور في الصباح، حيث يتناول أحياناً كمية من بذور الكتان المفضلة لديه مع الإفطار.

ماذا يتناول الملك تشارلز الثالث على الغداء؟

من المعروف أن الملك تشارلز لا يتناول الغداء، وقد تم الاعتراف بهذه الحقيقة من قبل «كلارنس هاوس»، حيث نشر قائمة مكونة من 70 حقيقة، بمناسبة يوم ميلاد الملك (الأمير تشارلز سابقاً) السبعين.

وفي الرقم العشرين من القائمة، ورد أن «الأمير لا يتناول الغداء»، لأنه يعتقد أن تناول الغداء «ترف» يتعارض مع جدول عمله المزدحم، بحسب المراسل الملكي السابق غوردون راينر.

ماذا يتناول الملك تشارلز الثالث على العشاء؟

من الأمور التي يستمتع تشارلز وكاميلا خلال القيام بها: أعمال البستنة، وتناول الوجبات الشهية باستخدام المنتجات الطازجة، التي يتم إنتاج الكثير منها في مزرعتهما الخاصة، إضافةً إلى أن تشارلز يُعد من أشد المدافعين عن الاستدامة، لذلك فإنه يختار اتباع نظامٍ غذائي نباتي بشكل أساسي، من أجل تقليل بصمته الكربونية.

وفي لقاءٍ مع «بي بي سي»، قال تشارلز: «منذ سنوات، اتخذت نهجاً بعدم تناول اللحوم والأسماك يومين في الأسبوع، وعدم تناول منتجات الألبان في يوم واحد في الأسبوع».

ويتناول الملك عادةً «ريزوت الفطر»، حيث شارك الطاهي الملكي السابق، دارين ماكجرادي، ذات مرة وصفته الملكية لإعداد هذا الطبق، وقال إنه مستوحى من الوقت الذي ذهب فيه للبحث عن الفطر البري في بالمورال مع الأمير تشارلز قبل أن يصبح ملكاً، مضيفاً: «ليس سراً أن الملك تشارلز الثالث يحب الطعام الإيطالي، وهذا الفطر البري المجفف يعد الريزوتو المثالي».

وكذلك، قيل إن الملك يتناول بيضة مسلوقة، وسلطةً جانبية، مع كل وجبة، ولا يحب الشوكولاتة، والقهوة، والثوم، لذلك على الطهاة أن يأخذوا هذه الأشياء بعين الاعتبار عندما يقومون بإعداد قائمة طعام له.

ماذا يشرب الملك تشارلز الثالث؟

وفقاً لصحيفة «صنداي تايمز»، فإن الملك يحب الشاي المصنوع من أوراق الشاي السائبة، حيث تكون الحصة الغذائية ملعقة صغيرة من الأوراق لكل كوب شاي.

وعند شرب الشاي الأخضر، يطلب الملك تسخين الماء إلى 70 درجة مئوية، بينما يجب أن يكون شاي «إرل جراي» (مزيج شاي بنكهة مع إضافة زيت البرغموت)، ساخناً عند 100 درجة مئوية.

وفي حين أن تشارلز تخلى عن الطعام الحلو الذي تقدمه له الشوكولاتة، إلا أنه يعوض ذلك بملاعق كبيرة من العسل العضوي، ويقال إنه يضيفه مباشرة إلى إبريق الشاي.