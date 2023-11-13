الجسمي وبلقيس وأحلام.. يحتفلون بالعيد الوطني الإماراتي في أبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يجتمع النجوم: حسين الجسمي، وبلقيس فتحي وأحلام، في الأول من شهر ديسمبر المقبل بقاعة الاتحاد أرينا في أبوظبي، للاحتفال بالعيد الوطني الثاني والخمسين، لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر حسين الجسمي فيديو ترويجياً للحفل الخاص باليوم الوطني الإماراتي، وعلق عليه عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: «نجتمع معاً؛ لنحتفل بوطننا الإمارات، وعيد اتحادنا الـ52، مع المبدعتين: الفنانة أحلام، والفنانة بلقيس، في الاتحاد أرينا أبوظبي يوم 1 ديسمبر 2023»️.

ومن المتوقع أن يحظى الحفل بحضور جماهيري كبير، بالنظر للمناسبة الغالية التي يحتفل بها أهل الإمارات سنوياً، مواطنين ومقيمين، فضلاً عن الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها نجوم الحفل.

أما أحلام، فنشرت عبر صفحتها على منصة «إكس»، الملصق الدعائي للحفل، وعلقت قائلة: «كل عام وبلادي الإمارات بخير، أنا وأصدقائي الفنانين الغاليين حسين الجسمي وبلقيس فتحي، نحتفل في الأول من ديسمبر باليوم الوطني لبلادنا الإمارات في العاصمة أبوظبي، على مسرح أرينا أبوظبي. نوعدكم بأن تكون ليلة من الخيال، ليلة مميزة ومختلفة. ننتظركم بكل حب وشوق في العاصمة أبوظبي دار زايد دار أبو خالد».

في حين، لاتزال الفنانة بلقيس تعيش استراحة محارب على الصعيد الفني، وتواصل تجهيز أعمالها الفنية، التي ستطرحها قبل نهاية العام الحالي، حيث سيبدأ نشاطها الفني اعتباراً من حفل اليوم الوطني الإماراتي.

وكانت آخرة أغنيات بلقيس التي طرحتها، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، هي أغنية «ألف روح» من كلمات الشاعر الغنائي المصري أحمد حسن راؤول، وألحان الفنان اللبناني غي مانوكيان، وتوزيع موسيقي سليمان داميان، وصورتها مع المخرج إيلي فهد.