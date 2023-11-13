إيلون ماسك يثير الجدل مجدداً.. فيلم سينمائي يحكي قصة حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لايزال الملياردير الأميركي إيلون ماسك يثير الجدل، في كل مرة يذكر بها اسمه، فمالك شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، وصاحب منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة «إكس»، وشركة «سبيس إكس التكنولوجية»، عرف بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدل والمفاجئة، بشكل مستمر.

أما آخر الأخبار المتعلقة بماسك، فهو ما نشره موقع «Variety»، المتخصص في الأعمال السينمائية، الذي أشار إلى أن شركة الإنتاج السينمائية العملاقة «A24»، فازت بحقوق تحويل سيرة حياة ماسك، التي كتبها الأميركي والتر إيزاكسون، ونشرها في كتاب خلال سبتمبر الماضي، إلى فيلم سينمائي عالمي.

وتخطط الشركة لتصوير الفيلم، اعتباراً من خريف العام المقبل، ولهذا السبب تعاقدت مع المخرج الأميركي دارين أرونوفسكي، الذي كان قد أخرج لذات الشركة فيلم «The Whale»، الفائز بجائزة «أوسكار» أفضل ممثل عام 2022.

وتشتهر الشركة بتقديمها أفلام السِّيَر الذاتية، ومنها فيلم «Priscilla» للمخرجة صوفيا كوبولا، الذي يحكي عن علاقة «ملك الروك أند رول» إلفيس بريسلي، وأرملته بريسيلا.

ويحكي كتاب «إيلون ماسك» تفاصيل وحقائق مذهلة عن حياة الملياردير الأميركي الشخصية، إذا وصف الكاتب ماسك بأنه صاحب شخصية معقدة، ويفتقد القدرة على التواصل مع من يحيطون به حتى أقرب الناس إليه مثل زوجته وأبنائه، كما يكشف عن القرارات المصيرية التي اتخذها ماسك في حياته.

وصدم الكاتب العالم بقرار ماسك إحباط هجوم أوكراني على السفن الحربية الروسية في شبه جزيرة القمر في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم نفي ماسك هذا الادعاء، فإن الأقمار الاصطناعية في المنطقة لم يتم تفعيلها عمداً، في ذلك الوقت.

وتعمل شركة الإنتاج السينمائية العملاقة «A24» على اختيار الفنان الأنسب لتجسيد شخصية ماسك الجدلية، حيث يتوقع أن يتم اختيار فنان شاب جديد، تحاوطه مجموعة من نجوم هوليوود.

وكان ماسك فاجأ العالم، مؤخراً، بأول منتج لشركته الجديدة الناشئة، التي تحمل اسم «إكس إيه آي» (xAI)، وهو عبارة عن روبوت ذكاء اصطناعي توليدي، يحمل اسم «غروك» (Grook).

وكشف ماسك أن الروبوت الجديد «يعشق السخرية»، وأنه مليء بالمعلومات عن منصة «إكس»، ويمكن له التفاعل مع مستخدمي المنصة بيسر، ما يجعله ذا خاصية فريدة، يختلف بها عن الروبوتات الأخرى. والأدهى أن ماسك قرر أن «غروك» سيبدأ العمل، وسيكون متاحاً للمشتركين في الصيغة المالية الأغلى، التي يدفع أصحابها أموالاً نظير التمتع بخدماتها.

ويبدو أن ماسك ماضٍ في تحقيق أفكاره الغريبة والمفاجئة، مهما تعرض للخسارة. فبسبب ابتكاره الجديد، تراجعت قيمة ثروته بعد أن خسر ما يقارب الـ8.7 ملايين دولار الأسبوع الماضي، بعد تراجع أسهم شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية. وتعد هذه المرة الحادية عشرة، التي تنخفض فيها أسهم الشركة بشكل كبير، ويأتي هذه التراجع بسبب تعديل بنك (HSBC) لتصنيف السهم إلى البيع، وقُيم السهم بنسبة أقل بـ21% من سعره الحالي؛ ليصل إلى 133 دولاراً.

ورغم هذا الانخفاض، فإن ماسك لايزال يتربع قائمة أثرياء العالم بصافي ثروة يقدر بـ223.7 مليار دولار. وهذه القيمة أقل بنحو 100 مليار دولار من ثروته عام 2021، التي بلغت 320 ملياراً، حيث بلغت قيمة «تسلا» وقتها أكثر من 1.2 تريليون دولار.