عبد الرحمن المطيري يُجري عملية جراحية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ترددت أخبار مفادها ان نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبد الرحمن المطيري يجري عملية جراحية في عينيه.

وانتشرت صورة له توثّق ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي، ووجّه الكثير من الجمهور رسائل إطمئنان على حالته.

على صعيد آخر كان قد تعرض عبد الرحمن المطيري في السابق إلى وعكة صحية دخل على اثرها إلى المستشفى.

وكشف عبد الرحمن المطيري، وهو في حالة إعياء كاملة أنه في طريقه للعودة إلى القصيم، حيث كان يقضي بعض الوقت في أحد المنتجعات السياحية برفقة مجموعة من أصدقائه المقربين.

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