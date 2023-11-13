ليوناردو دي كابريو يحتفل بعيد ميلاده الـ 49 مع حبيبته عارضة الأزياء

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، منذ يومين، بعيد ميلاده التاسع والأربعين، بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير العالم، في بيفرلي هيلز.



وكان ليوناردو برفقة صديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي البالغة من العمر 25 عامًا.

وقالت إحدى الصحف الأميركية أن الثنائي قاما بالتفاعل مع الحاضرين، حيث كشف مصدر للصحيفة أن "ليوناردو وسيريتي كانا يقبلان بعضهما طوال الليل".

وأضافت الصحيفة أن نجم عيد الميلاد ظل محور الاهتمام طوال الحفل، وفي وقت ما، قام أصدقاؤه بحملة في جميع أنحاء الغرفة، واستمر الحفل حتى وقت متأخر من الليل، وبقي بعض الضيوف حتى الساعة 4 صباحًا.

وانتشر مقطع فيديو ظهر فيه ليوناردو وهو يرقص ويغني بحماس وسعادة كبيرة، وجميع الأصدقاء والنجوم من حوله.

وحضر الحفل العديد من المشاهير، بما في ذلك جاي زي، بيونسيه، سنوب دوغ، توبي ماغواير، تايكا وايتيتي، أكسل روز، ليل واين، كيم كارداشيان، ليدي غاغا، وسلمى حايك.

يذكر أن ليوناردو كان قد أثار شائعات رومانسية لأول مرة مع فيتوريا في آب/أغسطس الماضي حيث تم رصدهما يقضيان الوقت معًا في سانتا باربرا في كاليفورنيا.

