رنا سماحة تصف تامر حسني بكلمات مؤثرة.. وهذا ما فعله لأجلها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية رنا سماحة عن زميلها الفنان المصري تامر حسني، ووصفته بكلمات مؤثرة للغاية.

وقالت رنا سماحة: "بحترم بدايات تامر حسني ورحلة نجاحه وعلاقتي به هائلة جدا وجاملني في فرحي وجالي for free وباخد رأيه في الأغاني اللي بقدمها".

وكان قد استجاب عدد من الفنانين والممثلين المصريين لدعوات التظاهر تضامنا مع غـ زة أمام منصة النصب التذكاري يوم امس الجمعة 20 تشرين الاول .

|وكان من بين الفنانين والممثلين المتواجدين في الوقفة الاحتجاجية كل من الفنانة رنا سماحة و هايدي موسى والممثل كريم الحسيني وفنان المهرجانات حمو بيكا ومقدمة البرامج غادة فتحي.

وما زالت تتوالى ردود الأفعال على ما يحدث في فلسـ طين من عدوان اسـ رائيلي، أودى بحياة الآلاف من الناس بين شباب وفتيات وطفال وعجز، كما يطال القصف مستشفيات وكنائس وجوامع وتصدر الإدانات عن العديد من رؤساء الدول.

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