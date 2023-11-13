ميرنا وليد - بيروت - نشرت خبيرة التجميل السعودية مروج الرحيلي صورة لها من عيد ميلادها وذلك عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت مروج في الصورة مرتدية فستانا أزرقا طويلا وخلفها البالونات والى جانبها قالب الحلوى.

على صعيد آخر شاركت مروج الرحيلي الجمهور مؤخرا صوراً لها بإطلالة باللونين الأبيض والوردي سحرت من خلالها الأنظار وذلك خلال حضورها فيلم باربي.

وبدت الرحيلي، وهي مرتدية ملابس تتماشى مع ألوان الفيلم وبطلته النجمة مارغو روبي، والتي تألفت من توب بيضاء وسروال زهري أظهر خصرها النحيل.

كانت هذه تفاصيل خبر مروج الرحيلي تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما ارتدته-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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