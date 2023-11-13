ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية فريدة سيف النصر عن عمليات التجميل منتقدة المشهورات اللواتي يغيرن ملامحهن بشكل غير طبيعي.

وقالت فريدة سيف النصر: "لما بتقدمي كل حاجه بحب بتحسي.. لكن لما أنا أكون قاعدة ومصفرة وأقول فلانه عامله.. طيب ما فلانه أصغر منك، وأروح أعمل أبر ونفخ وشد ومط في وشي علشان أبقى حلوة وفي الأخر وشي يبوظ.. فيه إيه مالكم. هويدا بنت صباح كانت قمر بمناخيرها الكبيرة، ربنا بيعمل للإنسان شكل حلو لكن الإنسان بيروح يعمل حاجات في وشة مش حلوة وبيعرض نفسه للخطر.. نجلاء فتحي بتظهر بأسنانا بدون ما تعمل أسنان زي السيراميك في بوقها وسعاد حسني كانت طالعة بوزنها الزايد وده عامل جاذبية ليها".

كانت هذه تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تسخر من عمليات التجميل.. وهكذا وصفت الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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