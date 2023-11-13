منة فضالي تطل بالأبيض ترويجًا لمسرحية "صوابع زينب"

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها ترويجًا لمسرحية "صوابع زينب" والتي شاركت بها، أمام الفنانة هالة صدقي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت وغيرهم نخبة من النجوم.

مسرحية صوابع زينب

شاركت منة فضالي صورة لها من المسرحية عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "مسرحية صوابع زينب على مسرح جلوبل ابتداء من يوم ١٦ إلى ٢٠ نوفمبر إنتاج الأستاذ هاني محروس إخراج الأستاذ إسلام أمام".

مسرحية صوابع زينب

تضم المسرحية نخبة من النجوم وهم هالة صدقي، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، ومصطفى حجاج، وتعد هذه المسرحية هي المشاركة الأولى لهالة صدقي في موسم الرياض.

أحداث مسرحية "صوابع زينب"

تدور أحداث المسرحية حول شخصية أم لديها 3 بنات هم "سندس" و"نانسي" و"داليا" وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.

أسعار مسرحية "صوابع زينب"

كما تم طرح أسعار التذاكر وهي مكونة من 4 فئات، الأعلى سعرها 950 ريال سعودي أي ما يوازي 7800 جنيه مصري، أما الفئة الثانية فهي 800 ريال سعودي (6600 جنيه مصري)، والفئة الثالثة 770 ريال (6300 جنيه مصري) أما الفئة الأخيرة فهي 650 ريال سعودي (5300 جنيه مصري).

آخر أعمال الفنانة منة فضالي

من ناحية أخري، يذكر أن منة فضالي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان، مي كساب، زينة، إيمان العاصي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي