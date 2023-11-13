شاهد قبل العرض.. إعلان نادر لفيلم "انتصار الشباب" بمهرجان البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - يطلق فيلم "انتصار الشباب" خلال الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن برنامج "كنوز البحر الأحمر"، وطرح إعلان نادر للفيلم يكشف قصته وبعض المشاهد منه، بطولة فريد الأطرش وأسمهان وأنور وجدي.

أحداث فيلم "انتصار الشباب"

فيلم "انتصار الشباب" إنتاج 1941، يحكي قصة وحيد وشقيقته اللذان ينتقلان إلى مصر وليس في رصيدهم سوى صوتيهما العذب، لِيشقوا طريقهم نحو القمة فيما يجدفان ضد تيارات الحب والحياة.

أبطال فيلم "انتصار الشباب"

الفيلم بطولة فريد الأطرش وأسمهان وأنور وجدي وبشارة واكيم وماري منيب وعبدالسلام النابلسي وسامية جمال وغيرهم.

وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي ابتداء من 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر في جدة.