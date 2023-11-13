فريدة سيف النصر: الجيش الإسرائيلي لو فضائيين مش هيعملوا كده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها فقدت 14 كيلو من وزنها بسبب الحسد، موضحة أن زيادة وزنها أو فقدانه بشكل سريع يرجع لعملها كفنانة.

وتابعت خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية صدى البلد 2: "أنا خسيت بسبب العين.. وبرجع تاني أزيد علشان بشتغل ومع بداية الأحداث اللي بتحصل في فلسطين أتوجعت أوي من اللي بشوفه.. إيه الجبروت اللي بيحصل معاهم، دول لو فضائيين مش هيعملوا كده".

وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني يستهدف أطفال غزة، والديانة اليهودية جميلة للغاية وقريبة من أشياء لها معاني راقية، واليهود المتدينين لا يرضون بما يفعله الجيش الإسرائيلي ضد فلسطين.