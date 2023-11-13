قبل عرضها بالرياض.. منة فضالي تروج لمسرحية "صوابع زينب"

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة منة فضالي، لمسرحية "صوابع زينب" قبل عرضها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 16 نوفمبر الجاري.

ونشرت فضالي، بوستر المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسرحية صوابع زينب، على مسرح جلوبل ابتداء من يوم ١٦ الى ٢٠ نوفمبر، صوابع زينب، الرياض، بوليفارد.. إنتاج الأستاذ هاني محروس، إخراج الأستاذ اسلام إمام".

تدور أحداث مسرحية "صوابع زينب" حول شخصية زينب وهي أم لثلاث بنات وتسعى لمحاولة زواجهن إلا أنها تعاني بسبب شخصيات بناتهن، حتى تقرر القيام بتنفيذ خطة مع "المعلم عنتر" والذي يحبها ويريد الزواج منها، ومن هنا تتصاعد الأحداث بين الأم والبنات.

"صوابع زينب" بطولة عمرو عبدالجليل، العائد لخشبة المسرح بعد غياب 24 عاما، وهالة صدقي ، محمد ثروت، محمد رضوان، ومنة فضالي.