هكذا روج رامي صبري لحفله الغنائي في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - روج الفنان رامي صبري، لحفله الغنائي الذي يحييه بالرياض على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

ونشر رامي، بوستر الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ليلة الدموع ١٦ نوفمبر في موسم الرياض".

يذكر أن، رامي صبري طرح بمشاركة الفنانة روبي، أغنية جديدة تحمل اسم "اضحك"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

كما طرح أيضا أغنية "كعبك عِلي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال الحمداوي.