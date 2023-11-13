قبل أزمته الأخيرة.. ماذا قال بيومي فؤاد عن الجمهور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تحدث الفنان بيومي فؤاد، عن رأيه في الجمهور، مؤكدا أنه السبب وراء نجاح الممثل.

وأضاف بيومي، ببرنامج "أسرار النجوم": "الجمهور هو أهم حاجة في الدنيا، هو اللي بيطلع نجم وهو اللي بيخسف بيه الأرض".

وكان بيومي فؤاد، قد أثار حالة من الجدل بين متابعيه عبر السوشيال ميديا بعد تصريحاته الأخيرة عقب عرض إحدى ليالي مسرحية "زواج اصطناعي"، والتي أشار البعض إلى أنه يوجه حديثه خلالها للفنان محمد سلام بعد اعتذار الأخير عن المسرحية.

جاءت تصريحات بيومي فؤاد، التي سببت حالة من الغضب تجاهه، كالتالي: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك .. إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".

فيما جاء اعتذار الفنان محمد سلام عن المسرحية قبل أيام قليلة من موعد عرضها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليحل بديلا له الفنان محمد أنور.

يذكر أن، مسرحية "زواج اصطناعي" عرضت في الفترة من 30 أكتوبر الماضي حتى يوم 4 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد العلي في الرياض بالسعودية.