حورية فرغلي تتحدى عروس بالرقص في حفل زفافها..والجمهور يعلق (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة حورية فرغلي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي ترقص في حفل زفاف.

وظهرت "حورية" في الفيديو وهي تتحدى العروس بالرقص في حفل زفافها وسط حضور أهالي العروسين والمقربين.

ونشرت حورية، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى عروسة دي ولا إيه..سلوى".

وجاءت تعليقات الجمهور على رقص حورية فرغلي، كالتالي: "إيه الحلاوة دي يا حورية، فعلا حورية" ، "سكر" ، "أمورة وحلوة يا حورية"، "جميلة الجميلات" ، "ربنا يبسطك" ، "مهضومة" ، "زي القمر والله" ، "روحها جميلة" ، "عسولة يا حورية" ، "أستاذة الرقص الشرقي" ، "سيبوها تفرح عقبالك يا حورية"، "والله ما شفت فنانة طيبة زيك، تفرحي مع الناس ومتواضعه جدا معاهم.. قلبك أبيض وروحك أحلى".

جدير بالذكر أن حورية فرغلي كانت قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، عن تعاقدها على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "ديجافو" وتعود من خلاله إلى السينما بعد فترة غياب منذ أخر أفلامها "استدعاء ولي عمرو" الذي عُرض بالسينمات عام 2019.