بيومي فؤاد يكشف 3 أسباب حول رفضه للأعمال الفنية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تحدث الفنان بيومي فؤاد، عن حقيقة كثرة الأعمال التي يقبلها، مشيرًا أنه في معظم الوقت يرفض بعض الأعمال بسبب أنه لا يملك الوقت.

وأضاف بيومي، خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه إنجي علي على إذاعة نجوم إف إم، :"أنا مش بحب أجامل حد، وسبب رفضي لأي عمل بيكون لثلاثة أسباب وهم معنديش وقت، الدور مش عاجبني، الفلوس مش عجباني".

وتابع: "ساعات برفض قبل ما أتكلم في جنيه ولا أكون قرأت، ولا أتكلمت في وقت علشان أنا عندي شغل".

وأضاف: "الناس فاكرة إن بيومي فؤاد بيقبل أي حاجة بتتعرض عليه، أقسم بالله العظيم ما يعتذر عنه بيومي فؤاد في السنة ثلاثة أضعاف اللي بعمله".

يذكر أن، بيومي فؤاد أثار حالة من الجدل بين متابعيه عبر السوشيال ميديا بعد تصريحاته الأخيرة عقب عرض إحدى ليالي مسرحية "زواج اصطناعي"، والتي أشار البعض إلى أنه يوجه حديثه خلالها للفنان محمد سلام بعد اعتذار الأخير عن المسرحية.

جاءت تصريحات بيومي فؤاد، التي سببت حالة من الغضب تجاهه، كالتالي: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك .. إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".

مسرحية "زواج اصطناعي" عرضت في الفترة من 30 أكتوبر الماضي حتى يوم 4 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد العلي في الرياض.