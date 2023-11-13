شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الكوري "Okja" الأربعاء المقبل بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف التابع للمركز القومي للسينما الفيلم الكوري "Okja"، وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة، وذلك يوم الأربعاء المقبل 15 نوفمبر، ويعقب عرض الفيلم أمسية سينمائية وندوة للمناقشة .

الفيلم الكوري "Okja" إنتاج 2017 وتدور أحداثه في إطار خيالي حول "ميجا " وهي فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها لتنقذ صديقتها المُقربة مستعينة بحيوانها الضخم المدعو "أوكجا".

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ : بونج جون وجون رونسون ويشارك في بطولته تيلدا سوينتون كاثرين كيركباتريك جيانكارلو إسبوسيتو جيك جيلنهال جي مون يون شيرلي هيندرسون.

تقام الفعاليات تحت أشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، والحضور مجاني للجمهور العام.