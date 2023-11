جيرارد بتلر انفصلوا والديه في سن مبكر .. وإشتهر بدور الملك ليونيداس في فيلم 300

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم الأسكتنلندي جيرارد جيمس بتلر في المولود بيزلي، اسكتلندا، والديه هما مارغريت وإدوارد بتلر، وهي من أصل أيرلندي.

أمضى جيرارد جزءًا من طفولته المبكرة جدًا في مونتريال، كيبيك، لكنه نشأ في الغالب مع أخيه الأكبر وأخته في مسقط رأسه بيزلي، انفصل والديه عندما كان طفلاً، وتزوجت والدته لاحقًا.

لم يكن على اتصال بوالده بين سن الثانية والـ 16 عامًا، وبعدها أصبحا قريبين، توفي والده عندما كان في أوائل العشرينات من عمره، درس بتلر في جامعة جلاسكوحيث ليصبح محاميا، كان رئيسًا لجمعية الحقوق بالمدرسة بفضل شخصيته المنفتحة ومهاراته الاجتماعية الرائعة.

بدأت مسيرته التمثيلية عندما اتصل به الممثل ستيفن بيركوف في أحد مقاهي لندن، والذي ظهر لاحقًا جنبًا إلى جنب مع بتلر في أتيلا (2001)، الذي أعطاه دورًا في إنتاج مسرحي لـ "كوريولانوس" (في وقت لاحق، لعب بتلر دور تولوس أوفيديوس في شاشة كبيرة كوريولانوس (2011). بعد ذلك، قرر بتلر التخلي عن مهنة التمثيل، تم اختياره كشخصية إيوان ماكجريجور "رينتون" في النسخة المسرحية من Trainspotting. كان أول فيلم له هو الأخ الأصغر لبيلي كونولي في السيدة براون. (1997) أثناء تصوير الفيلم في اسكتلندا، كان يستمتع بنزهة مع والدته بالقرب من نهر تاي عندما سمعوا صرخات صبي صغير، كان يسبح مع صديق له، وكان في ورطة ما، فقفز بتلر إلى المكان، وأنقذ الطفل الصغير من الغرق، وحصل على شهادة الشجاعة من الجمعية الإنسانية الملكية، وشعر أنه لم يفعل إلا ما كان سيفعله أي شخص في هذا الموقف.

استمرت مسيرته السينمائية بأدوار صغيرة، أولها في فيلم "جيمس بوند" Tomorrow Never Dies (1997)، ثم في فيلم Tale of the Mummy للمخرج راسل مولكاهي (1998). في عام 2000، ألقي بتلر في دورين متميزين، الأول هو "أتيلا الهون" في سلسلة USA Network المصغرة، أتيلا (2001). أراد منتجو الفيلم أن يلعب ممثل معروف الدور لكنهم استمروا في العودة إلى اختبارات شاشة بتلر وقرروا أنه رجلهم. كان عليه أن يفقد اللهجة الاسكتلندية الغليظة، لكنه تمكن من ذلك بشكل جيد. في الوقت الذي تم فيه تصوير فيلم "أتيلا"، كان اختيار الممثلين لفيلم ويس كرافن الجديد عن إرث "دراكولا" قيد التقدم. نظرًا لرغبته أيضًا في الحصول على اسم معروف، لم يكن بتلر ذا أهمية كبيرة، لكن مثابرته التي لا تنتهي دفعته إلى مطاردة المنتجين. وفي النهاية، أرسل لهم مقطعًا من تصويره لـ "أتيلا". من الواضح أنهم رأوا شيئًا ما لأن دراكولا 2000 (2000) تم تصويره على شكل بتلر. منتجو أتيلا، معتقدين أن دوره على الشاشة الكبيرة قد يساعد في تصنيفات أفلامهم الخاصة، أنهوا التصوير في وقت مبكر قليلاً حتى يتمكن من العمل على Dracula 2000 (2000). بعد هذين الدورين، طور بتلر قاعدة جماهيرية كبيرة، وبدأ في الظهور على مواقع الويب وقنوات البث الجماهيري في كل مكان.

منذ ذلك الحين، ظهر في فيلم Reign of Fire (2002) بدور "Creedy" وLara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life (2003) بدور "Terry Sheridan"، جنبًا إلى جنب مع Angelina Jolie. الدور الذي جذبه أكبر قدر من الاهتمام من رواد السينما وصانعي الأفلام على حد سواء، كان دور "أندريه ماريك" في الفيلم المقتبس على الشاشة الكبيرة عن رواية مايكل كريشتون، الجدول الزمني (2003). لعب بتلر دور عالم آثار تم إرساله عبر الزمن مع فريق من الطلاب لإنقاذ زميل له. في العام الماضي، ظهر في مسرحية أندرو لويد ويبر الموسيقية، The Phantom of the Opera (2004)، حيث لعب دور الشخصية الرئيسية في التكيف الناجح للمسرحية الموسيقية. لقد كان الدور الذي جلب له الكثير من الاهتمام الدولي. وتشمل المشاريع الأخرى عزيزي فرانكي (2004)، لعبة حياتهم (2005) وبيوولف وجريندل (2005).

في عام 2007، لعب دور البطولة في دور "الملك ليونيداس" المتقشف في إنتاج شركة Warner Bros. 300 (2006)، استنادًا إلى رواية فرانك ميلر المصورة، وShattered (2007)، وشارك في بطولته بيرس بروسنان وماريا بيلو، والذي تم بثه على شبكة التلفزيون. تحت عنوان "محطمة". كما لعب دور البطولة في ملاحظة. أحبك (2007)، مع الحائزة على جائزة الأوسكار هيلاري سوانك.

في عام 2007، ظهر في Nim's Island (2008) وRocknRolla (2008)، وأكمل فيلم Mark Neveldine / Brian Taylor الجديد، Gamer (2009). وشملت أفلامه التالية الحقيقة البشعة (2009)، وشاركت في البطولة كاثرين هيغل، والتي بدأ التصوير في أبريل 2008، وصائد الجوائز (2010)، وكيف تدرب تنينك (2010)، ومطاردة مافريكس (2012)، وسقط أوليمبوس (2010). 2013). في السنوات الأخيرة، ظهر في أفلام مثل Gods of Egypt (2016)، Geostorm (2017)، Den of Thieves (2018)، The Vanishing (2018) وHunter Killer (2018). بتلر مرتبط بالكاتب والمخرج مارك فلود.