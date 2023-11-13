بالفيديو- ويجز يشارك في مظاهرات أميركا دعماً لـ فلس طين

ميرنا وليد - بيروت - شارك الرابر المصري ويجز في مظاهرات داعمة لفلس طين يوم أمس الأحد 12 تشرين الثاني في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتجول ويجز بالكوفية الفلس طينية، ضمن مظاهرة داعمة لفلسط ي ن .

ومن ناحية أخرى تداول ناشطون مقطع فيديو لويجز في الساعات الماضية من حفله بكندا، حيث خاطب الجماهير قائلاً: "الإعلام يكذب عليكم وأنا أعلم أنها ليست مفاجأة لبعض الناس ولكن هناك إبادة جماعية في غ زة".

مضيفاً: "هل نحن ندين الإر هاب؟ نعم نحن ندين الإره اب وقتل أكثر من 2000 طفل وندين أفعال أميركا وإسرائيل والفصل العنصري ضد فلس طين".

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