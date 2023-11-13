بالصورة - جمال وأنوثة هنا الزاهد يسحر العيون ويخطف قلوب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجمهور بجمالها بعد أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص ، وشاركت هنا صورة لها ظهرت فيها بجمال لا يوصف مرتديةً توب باللون الأسود وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



ومن ناحية أخرى تستكمل هنا الزاهد تصوير مسلسلها “إقامة جبرية” بعد إجازة لمدة يوم من التصوير.

مسلسل “إقامة جبرية” من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، وصابرين، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل “إقامة جبرية”، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية.

وتجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

