ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة فضالي البوستر الرسمي لأحدث أعمالها وهي مسرحية تحمل إسم "صوابع زينب" عبر حسابها الخاص، وحمست من خلاله الجهور الذي تفاعل معها من خلال التعليقات.

مسرحية "صوابع زينب" من اخراج اسلام امام وستعرض إبتداءً من يوم 16 الي 20 نوفمبر.

وفي وقت سابق، وجهت الممثلة المصرية منة فضالي رسالة لدعم الشعب الفلسط ي ني في ظل الازمة التي يعيشها في الحرب في قطاع غ ز ة. وتوجهت الممثلة برسالة عبر صفحتها الخاصة جاء فيها: "يا رب بحق نهار الجمعه ينصر اهل فلسط ي ن و شعبها ويحمي غ ز ه ويعم السلام والحريه من الاحتلال فلسط ي ن في القلب ودمكم و دموع اولادكم واهلكم غاليه يا ريت كان بايدي حاجه اعملها لاني بجد مقهوره".



كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - منة فضالي تستعد لعرض مسرحية "صوابع زينب" وتحمس الجمهور من خلال البوستر الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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