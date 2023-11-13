"The Marvels" يحقق أضعف افتتاحية في تاريخ عالم مارفل السينمائي بشباك التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر فيلم الأبطال الخارقين "The Marvels" شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرضه بإيرادات بلغت 47 مليون دولار وهي الافتتاحية الأضعف في عالم مارفل السينمائي الذي بدأ منذ عام 2008.

وعلى الرغم من تصدر الفيلم والهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي إلا أن الفيلم لم يحقق الإيرادات المتوقعة والمرجوة منه وذلك نظرًا لضعف مستوى إنتاجات شركة "Marvel" خلال الفترة الماضية.

ويضم الفيلم عدد من بطلات عالم مارفل واللواتي يشاركن معًا لأول مرة بفيلم سينمائي وهن الممثلة الأمريكية، بري لارسون والممثلة الكندية ذات الأصول الباكستانية، إيمان فيلاني، والممثلة الأمريكية، تيونا باريس.

وعرض للممثلة بري لارسون فيلم منفرد بعنوان "Captain Marvel" عام 2019 بافتتاحية بلغت 153 مليون دولار بإجمالي إيرادات مليار دولار حول العالم، إلى جانب الممثلة إيمان فيلاني مسلسل "Ms. Marvel" عام 2022 وكان بمثابة شهادة ميلادها الفنية.

تدور احداث فيلم "The Marvels" في إطار من الأكشن والمغامرات حول كابتن مارفل التي تخوض مغامرة جديدة برفقة البطلات الخارقات ميس مارفل ومونيكا رامبو في مواجهة العديد من الجبهات في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض.

"The Marvels" هو الفيلم رقم 33 في عالم مارفل السينمائي ويشارك ببطولته النجم الأمريكي، صامويل ال جاكسون وتعد مشاركته هي الـ 15 في عالم مارفل.

الفيلم بلغت ميزانيته 220 مليون دولار وحقق إيرادات عالمية بلغت 88 مليون دولار وسط توقعات بإمكانية تحقيق المزيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن شركة "Marvel" أعلنت مؤخرًا استئناف تصوير عدد من أعمالها السينمائية بعد توقف دام لأشهر بسبب إضراب نقابة الممثلين في هوليوود وسيتم عرض هذه الأفلام بداية من عام 2024 بفيلم الأبطال الخارقين "Deadpool 3" والمقرر عرضه بشهر يوليو.