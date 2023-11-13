انفعال بطل فيراري" بالمؤتمر الصحفي للفيلم بمهرجان كاميرماج السينمائي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انفعل الممثل الأمريكي آدم درايفر خلال عرض فيلمه الجديد "Ferrari" والذي يجسد خلاله شخصية سائق سباقات السيارات الإيطالي إينزو فيراري ضمن فعاليات مهرجان كاميرماج السينمائي في بولندا.

وعقب عرض الفيلم أقيم مؤتمر صحفي لأبطال الفيلم وسط تواجد عدد من الصحفيين والإعلاميين وقام أحد الصحفيين بانتقاد أحد مشاهد الفيلم والذي تمحور حول حادث تصادم ضمن الأحداث ووصفها بالقاسية ووجه سؤاله لبطل الفيلم آدم درايفر والذي رد عليه قائلا: "تبًا لك لا أعرف السؤال التالي".

وتم عرض فيلم السيرة الذاتية "فيراري" لأول مرة بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحرص فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم النجم آدم درايفر على حضور المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الفعاليات ورافقه مخرج الفيلم، مايكل مان.

وتحدث "آدم" وقتها عن تأثير إضراب نقابة الممثلين والكتاب في هوليوود على فعاليات المهرجان وعدم حضور عدد كبير من النجوم دعمًا للمتظاهرين في محاولة للضغط على كبرى الشركات في هوليوود من أجل عقود وأجور عادلة للجميع.

وقال "درايفر" في كلمته أثناء المؤتمر الصحفي: "أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا ودعم الفيلم، وتتويج المجهود المبذول من جميع الممثلين الرائعين خلال الفترة الماضية وأتمنى أن ينال الفيلم رضاكم".

فيلم "Ferrari" تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لصاحب أحد أشهر ماركات السيارات الإيطالية في العالم ويتطرق الفيلم للتفاصيل الخاصة بحياته الشخصية وعن التحديات والعقبات التي واجهها.

يذكر أن فيلم "Ferrari" سيتم عرضه تجاريًا بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 25 ديسمبر الجاري.