عرض "هجان" و"كواليس" و"بنات ألفة" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك شركة فیلم كلینك في الدورة الثالثة من مھرجان البحر الأحمر السینمائي، والتي من المقرر انطلاقها في 30 نوفمبر الجاري، بأربعة أفلام، وكشفت قائمة المھرجان عن مشاركة فیلمي "ھجان" و"بنات ألفة" في مسابقة روائع عربیة، و"كوالیس" في مسابقة البحر الأحمر و ANIMALIA ضمن اختیارات عالمیة.

كان فیلم ھجان حصل على عرضه العالمي الأول في مھرجان تورنتو السینمائي الدولي، في سبتمبر الماضي ویعتبر أحدث إنتاجات كل من مركز الملك عبدالعزیز الثقافي العالمي (إثراء) وفیلم كلینك، من إنتاج محمد حفظي وماجد زھیر سمان، وشاركت في الإنتاج رولا ناصر، خدمات الإنتاج في المملكة العربیة السعودیة من قبل Yellow Camel. ھ ّجان من توزیع فیلم كلینك المستقلة للتوزیع في العالم العربي و Film Constellation في جمیع أنحاء العالم.

وتدور أحداث فیلم ھجان حول مطر وأخیه غانم اللذان یعیشان في صحراء السعودیة الشاسعة. ویؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لریاضة سباقات الھجن للاحتفاظ بجمله حفیرة. ومن بطولة عبدالمحسن النمر، عمر العطاوي، الشیماء طیب، عزام النمر، تولین بربود وإبراھیم الحساوي.

أما فیلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن ھنیة، فھو ترشیح تونس الرسمي لجوائز الأوسكار وقد لقى عرضه العالمي الأول في مھرجان كان السینمائي ضمن المسابقة الرسمیة استقبالا حافلا. بنات ألفة مستوحى من قصة حقیقیة لسیدة تونسیة اسمھا ألفة لدیھا ٤ بنات، تعاني من الفقر وتشھد وقوع بناتھا في مستنقع الإرھاب والتطرف فتحاول مساعدتھن بعدما انتھى بھن المطاف في السجن بسبب ھروبھن إلى لیبیا وانضمامھن إلى تنظیم داعش الإرھابي.

شارك في بطولته الفنانة ھند صبري والتي قدمت دور ألفة، بمشاركة نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة، كما شاركت كوثر بن ھنیة في كتابة السیناریو وتولت عملیة المونتاج بنفسھا والفیلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك ومن توزیع فیلم كلینك المستقلة للتوزیع في العالم العربي .

وفي المسابقة الرسمیة الفیلم التونسي المغربي كوالیس الفائز بجائزة السینما والفنون خلال الدورة 80 من مھرجان فینیسیا السینمائي الدولي. بطولة عبدالله بادیس وصالح بكري وعفاف بن محمود التي تولت كتابة الفیلم وشاركت في إخراجه مع المخرج خلیل بن كیران. الفیلم إنتاج مشترك لفیلم كلینك، ومن توزیع فیلم كلینك المستقلة للتوزیع في العالم العربي.

یدور كوالیس حول ھادي، عضو فرقة الرقص، الذي تصاب رفیقته في الحیاة وعلى المسرح عایدة. تتوالى الأحداث خلال لیلة طویلة، أثناء عبورھم لغابة متوجھین نحو أقرب قریة بحثا عن طبیب. یجد الفریق نفسھ، في لیلة اكتمل بدرھا، أمام متاھة غیر متوقعة، وأمام تحدي إنقاذ العرض الأخیر الحاسم.

وأخیرا في اختیارات عالمیة فیلم ANIMALIA ، من تألیف وإخراج صوفیا العلوي. كان الفیلم قد حصل على عرضه العالمي الأول في مھرجان صاندانس السینمائي حیث فاز بجائزة لجنة التحكیم الخاصة للسینما العالمیة. الفیلم من بطولة أمیمة برید، ومھدي دھبي، وفؤاد أوغاو، ویتتبع قصة شابة حامل في المغرب تنقلب حیاتھا رأسا على عقب بسبب غزو خارجي. وتتولى توزیعه في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا شركة فیلم كلینك المستقلة للتوزیع.