الحلفاوي ينتقد تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بعد وصفه مظاهرات التضامن مع غزة بـ"المستفزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والذي وصف المظاهرات المتضامنة مع غزة مؤخرًا بـ"المهينة والمستفزة".

ونشر "الحلفاوي" منشورا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" ورد عليه قائلا: "لغاية دلوقتي مش راكبة معايا إنه رئيس وزراء بريطانيا".

ويواصل "الحلفاوي" فضح أكاذيب الجيش الإسرائيلي وانتهاكه لكل المواثيق الدولية ومواصلة قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة والذي لا يزال يسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين، بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه الرسمي على موقع "X".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.