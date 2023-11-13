قبل مشاركته في "البحر الأحمر السينمائي".. شاهد الملصق الرسمي لـ"أنف وثلاث عيون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أنف وثلاث عيون" عن الملصق الرسمي للفيلم ترويجًا واستعدادًا لعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتصدر الملصق عدد من أبطال الفيلم منهم الفنان ظافر العابدين، سلمي أبو ضيف، أمينة خليل، صبا مبارك، جيهان الشماشرجي، وهو مقتبس من رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.

ونشرت الشركة المنتجة بوستر الفيلم عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وعلقت عليه: "البوستر الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كعرض أول في برنامج روائع عربية".

تدور أحداث فيلم "أنف وثلاث عيون" حول د. هاشم جراح التجميل ذائع الصيت الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة وعلى مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، ومن المنتظر طرحه قريبًا بدور العرض.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي سيقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبل.