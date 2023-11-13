شكرا لقرائتكم خبر عن Leve Palestina أغنية سويدية يتغنى بها العالم لمساندة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتفض العالم فى الأيام الماضية لمساندة القضية الفلسطينية، في مواجهتها لـ الكيان الصهيوني الإسرائيلي، واستخدم العالم الغربى في خلال المظاهرات في بعض من الدول الأوروبية الأغنية السويدية Leve Palestina، "تحيا فلسطين أو تعيش فلسطين"، للتعبير عن غضبهم ما يحدث، بـ جانب الهتافات المختلفة.

أغنية Leve Palestina السويدية طرحت منذ حوالى 45 عام، 1978، من قبل فرقة الكوفية السويدية، كما غنتها من جديد الفرقة الموسيقية السويدية "سبارتاكوس"، وأعادوا طرحها في 4 مارس من عام 2016 ضمن ألبومهم السويدي: Med Sången Som Vapen.

فرقة الكوفية السويدية أسسها جورج توتاري، بعدما غادر الاراضى الفلسطينية في خلال عام 1967، منها إلى السويد، وأسس الفرقة في خلال عام 1972، نسبة إلى الكوفية الفلسطينة التي تعتبر رمز من رموز الصمود للشعب الفلسطيني.



Leve Palestina

وكانت تتكون الفرقة من 12 شخصاً، من جنسيات مختلفة، وكان جورج هو الوحيد بينهم الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، قدمت فرقة الكوفية السويدية، عدد من الأغاني بـ عدة لغات، منها العربية والسويدية والإيطالية.

وطرحت اغنية Leve Palestina لأول مرة ضمن ألبوم غنائي يحمل عنوان "أرض وطني"، وبالإنجليزية: Earth of My Homeland‏ في خلال عام 1978، الألبوم هو الثاني لفرقة الكوفية السويدية، واتهمت الأغنية في وقت طرحها بـ معادة السامية، بسبب تضمنها عبارة "تسقط الصهيونية" مما تسبب في عقد جلسة في البرلمان السويدي لمناقشة مضمونها.



Leve Palestina



Leve Palestina

وهذه كلمات الأغنية:

Leve Palestina och krossa sionis men.

تحيا فلسطين وتسقط الصهيو$نية

Leve Palestina och krossa sion ismen.

تحيا فلسطين وتسقط الصهيو$نية

Leve Palestina och krossa sionism en.

تحيا فلسطين وتسقط الصه$يونية

Leve, leve, leve Palestina.

تحيا تحيا تحيا فلسطين

Leve, leve, leve Palestina.

تحيا تحيا تحيا فلسطين

Leve Palestina och krossa sionism en.

تحيا فلسطين وتسقط الصهيو$نية

Leve Palestina och krossa sionis men.

تحيا فلسطين وتسقط الصهي$ونية

Och vi har odlat jorden.

نحن زرعنا الأرض

Och vi har skördat vetet.

ونحن حصدنا القمح

Vi har plockat citronerna.

ونحن قطفنا الليمون

Och pressad oliverna.

وعصرنا الزيتون

Och hela världen känner till vår jord.

وكل العالم يعرف ارضنا

Leve, leve, leve Palestina.

تحيا تحيا تحيا فلسطين

Leve, leve, leve Palestina.

تحيا تحيا تحيا فلسطين

Leve Palestina och krossa sioni smen.

تحيا فلسطين وتسقط الصه$يونية

Leve Palestina och krossa sioni smen.

تحيا فلسطين وتسقط الص$هيونية

Och vi har kastat stenar på,

ونحن رمينا الحجارة

soldater och poliser.

على الجنود والشرطة

Och vi har skjutit raketer,

ونحن أطلقنا الصواريخ

mot våra fiender.

على أعدائنا

Och hela världen känner till vår kamp.

وكل العالم يعرف عن كفاحنا

Leve, leve, leve Palestina.

تحيا تحيا تحيا فلسطين

Leve, leve, leve Palestina.

تحيا تحيا تحيا فلسطين

Leve Palestina och krossa sionis men.

تحيا فلسطين وتسقط الصه$يونية

Leve Palestina och krossa sionis men.

تحيا فلسطين وتسقط الصه$يونية

Och vi ska befria vårt land,

وسوف نحرر أرضنا

från imperialismen.

من الإمبري الية

Och vi ska bygga upp vårt land,

وسوف نعمر بلادنا

till socialismen.

نحو الإشتراكية

Och hela världen kommer att bevittna.

العالم بأجمعه سيشهد ذلك

Leve, leve, leve Palestina.

تحيا تحيا تحيا فلسطين

Leve, leve, leve Palestina.

تحيا تحيا تحيا فلسطين

Leve Palestina och krossa sionis men.

تحيا فلسطين وتسقط الصهي$ ونية

Leve Palestina och krossa sionis men.

تحيا فلسطين وتسقط الصهي $ونية