فؤاد عبد الواحد يفجع بوفاة أقرب الناس اليه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، عبر حسابه، وفاة والده اليوم الإثنين 13 تشرين الثاني.



وكتب فؤاد عبد الواحد: "‏إنا لله وإنا اليه راجعون.. اللهمّ ارحم من عز علي فراقه .. اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك فاغفر له وتجاوز عنه وتقبله وأحسن إليه كما أحسن لنا .. فأنت أهل الكرم والمغفرة".

وكان عدد كبير من زملائه الفنانين ومتابعيه قد واسوه فؤاد عبد الواحد في وفاة والده الراحل.

ولد فؤاد عبد الواحد في محافظة تعز جنوبي اليمن ظهرت موهبته الفنية منذ أن كان صغيراً. وما أن وصل إلى السادسة عشر من عمره بدأ حياته الفنية بإقامة مهرجانات واحتفالات وأفراح وأسس فرقة زين رغم ممانعة أهله. وكذلك شارك في عدة مؤتمرات فنية خارجية، حاصل على الثانوية العامة من ثانوية تعز، والتحق بكلية الآداب بجامعة تعز قسم لغة إنجليزية، قبل أن يوقف قيده لمشاركته بمسابقة نجم الخليج على شاشة تلفزيون دبي انضم بعدها لشركة روتانا للصوتيات التي تولت إنتاج أعماله عام 2015 سجّل أغنية خاصة بعنوان «زفة» بشكل دويتو مع فنان العرب محمد عبده لصالح أحد أفراح العائلات في الإمارات عام 2016 أشيع خبر زواجه لكنه تبين أنها مجرد لقطات من كواليس أغنيته المصورة «يا حب» واعتبر بأن الأب الروحي له بالفن هو فايز السعيد.