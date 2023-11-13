فنانة نرويجية تدعم فلس طين على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - أحيت النجمة النرويجية، هيلاري أليسون حفلا غنائيا ضخماً، وخلال الحفل ظهرت على المسرح وهي تحمل العلم الفلس طيني.

وظهرت أليسون على المسرح وفي يدها العلم الفلس طيني قبل أن تقوم بلفه حولها وعلقت قائلة: "هذا ليس مجرد علم هذا علم أقوى شعب في هذا الوقت هذا علم فلسطين، ويعانون الآن من الإبادة الجماعية".

وتابعت: "إنه شيء حزين جدًا ان ترى هذا الأمر يتم قصف الأطفال يتم تفرقة العائلات بعيدًا عن بعضها البعض، لا إنترنت، لا طعام، لا شراب هذا شيء محزن، نحن في 2023 يجب أن نقول قصف فلس طين يجب أن يتوقف فورًا".

وأنهت تعليقها قائلة: "دائمًا فلس طين حرة" وسط دعم كبير من المتواجدين بالحفل والذين ظلوا يهتفون لها وقاموا بتحيتها.

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