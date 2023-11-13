وفاة الموسيقار السوداني محمد الأمين .. عن عمر يناهز 80 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم الفنان والموسيقار السوداني محمد الأمين، عن عمر يناهز 80 عاما، بإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأميركية.



الموسيقار الراحل، الذي يعد من أيقونات الموسيقى السودانية، قد انتقل إلى الإقامة في ولاية فرجينيا، بعد رحيل زوجته، وبداية النزاع المسلح في السودان، وكان يخضع للعلاج في إحدى مستشفيات القلب، ولد في 20 فبراير/شباط عام 1943.ساهم في تطوير الموسيقى السودانية، وقدم من ألحانه مختلف ألوان الغناء، ومنها الوطني، مثل ملحمة أكتوبر، والعاطفية مثل الحب و الظروف، الجريدة، أربع سنين، بنتعلم من الأيام، و ذاد الشجون، والتراثية "عيال أب جويلي".

أطلق عليه لقب "الباشكاتب"، رغم أنه لم يتولى أي وظيفة حكومية.

حاز محمد الأمين، على عدة أوسمة منها وسام أبطال حقوق الإنسان من الإتحاد الأوروبي، ووسام الآداب والفنون من رئاسة الجمهورية بالسودان.

وقام الموسيقار السوداني محمد الأمين في حفله بإيقاف الفرقة الموسيقية مع بداية تقديمه أغنية بعنوان "زاد الشجون"، و قال لجمهوره عندما رددوا معه أغنيته: "ماهو يا تغنوا أنتم يا أغني أنا"، مشيرًا للفرقة بالتوقف عن العزف.

