بالصور- دانيا الشافعي تدخل القفص الذهبي .. وهؤلاء من حضروا عرسها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت مقدمة برامج الأطفال السعودية دانيا الشافعي مذيعة الأطفال على قناة mbc3 بزفافها أمس في دبي. بالصور- قبلة حميمة تجمع سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب.. وتحدث ضجة واسعة

وأطلت دانية الشافعي بإطلالة ملكية رقيقة لفتت الأنظار، فكان فستانا أبيض بسيط بأكام طويلة، مطرز من منطقة الأكتاف وتاج مطرز غطى جزء من شعرها.

وكانت دانيا الشافعي احتفلت بليلة الحناء مع أصدقائها وبحضور عدد من الإعلاميات منهن سارة الدندراوي وأنابيلا هلال في ايلول الماضي.

يذكر أن دانيا الشافعي أعلنت في أيار الماضي خطبتها وتفاعل معها المتابعون وباركوا لها متمنين لها حياة سعيدة.

دانية الشافعي إعلامية سعودية مواليد عام 1983 أنهت دراستها الجامعية في مجال الإعلام وكان أول أعمالها ظهورها على قناة mbc3، قدمت برامج الأطفال وكانت من أشهر مذيعات القناة.



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