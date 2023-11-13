شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من فيلم Crypto Boy للممثل المصرى صبرى سعد الحمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نتفليكس عن مجموعة من الصور الجديد من فيلم Crypto Boy، الذى قام ببطولته الممثل المصرى صبري سعد الحمص، الشهير بدوره في فيلم همام في أمستردام، سيد شعلة، ويشاركه في بطولة العمل ابنه شاهين الحمص، وقام بإخراج العمل ابنه الثانى شادى الحمص، وطرح على المنصة يوم 19 أكتوبر الماضى.



Crypto Boy

الفيلم يدور في إطار دراما هولندية، وهو ناطق بالهولندية، حول أمير (شاهين الحمص) الذى يريد مساعدة والده عمر (صبري سعد الحمص) في إنجاح مطعم البوريتو في أمستردام، لكن والده لا يفعل شيئًا سوى تشويه سمعة ابنه، وإسناد مهمة توصيل الطعام إليه.

ولكن عندما يشتري أحد كبار المطورين المبنى الخاص بهم ويزيد الإيجار، يفعل عمر أخيرًا ما نصحه أمير منذ فترة طويلة ويقوم بتحديث المكان، دون الاعتراف أبدًا بأنها كانت فكرة أمير، وعلى الجانب الآخر، يبيع أمير جرعات عديمة الفائدة للمراهقين السذج، مما يدل على أنه محتال عفوي، وبالتالي فإنه يقنع أحد أقطاب العملات المشفرة بمنحه وظيفة، لكنه لا يستطيع أن يرى أن هذا القطب هو أيضًا محتال، على نطاق أكبر بكثير وأكثر جرأة، والفيلم يجيب عن ماذا سيحدث لأمير وعمر وضحايا الاحتيال الأبرياء؟

فيلم Crypto Boy من بطولة شاهين الحمص، صبري سعد الحمص، مين كول، ايفريم اكييجيت، نادية أمين، فولوديمير بارابانوف، ليني بريديرفيلد، مانوشكا زيجيلار بريفيلد.



Crypto Boy



Crypto Boy



Crypto Boy