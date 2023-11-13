شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 23.. صدقى صخر يقع في فخ الشك من عمرو وهبة ويذهب لرضوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض بالتزامن على شاشة قناة dmc، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمود عبد التواب، حيث شهدت الحلقة 23 أحداثاً مختلفة آبرزها محاولة وليد – أحمد ماجد أن ينبه شقيقه لطفى عبود أن وافى – عمرو وهبة من الممكن أن يجعله فخ أمام النيابة، خاصة إذا كان وافى يعلم مكان رضوى .

واضطر لطفى عبود المحامى – صدقى صخر أن يذهب إلى مكان رضوى خوفاً عليها من وافى بعما ابلغه شقيقه أن وافى من الممكن أن يسلم رضوى أو يتأمر عليه، وعندما تحدث لطفى عبود مع وافى أكد الأخير أن المتر لطفى يشك فيه، ليذهب إلى رضوى ليطمأن عليها .

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.