شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم يتناول سيرة رجل الأعمال إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع Variety بدء العمل على فيلم سيرة ذاتية جديد عن رجل الأعمال إيلون ماسك، استنادًا إلى السيرة الذاتية التي كتبها والتر إيزاكسون عن ماسك، والتي نشرت في سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يخرج الفيلم دارين أرونوفسكي (Requiem For A Dream، The Whale).

وفقًا لمجلة Variety، كانت المنافسة المحيطة بتعديل كتاب إيزاكسون عن مؤسس تسلا كبيرة، على أن تقوم شركة A24، بـ إنتاج العمل الجديد، ولم تكشف بعد عن موعد محدد لـ بدء إنتاج الفيلم الجديد.



إيلون ماسك

واجه إيلون ماسك، مؤسس شركة تصنيع المركبات الفضائية SpaceX، انتقادات بسبب التغييرات التي كان ينفذها منذ استحواذه على شركة X (تويتر سابقًا)، حيث يعد أغنى شخص في العالم حاليًا، حيث تقدر ثروته بأكثر من 200 مليار دولار.

قام إيزاكسون بتأليف العديد من السير الذاتية، بما في ذلك سيرة الرئيس التنفيذي لشركة أبل ستيف جوبز، والتي تم تحويلها إلى فيلم عام 2015 الذي يحمل نفس الاسم، الفيلم الذى كان من بطولة مايكل فاسبندر في دور جوبز، وكيت وينسلت في دور مديرة التسويق، وجوانا هوفمان، وأخرجه داني بويل.

أرونوفسكي، الذي تتضمن أفلامه فيلم " Mother!"، و Black Swan معروف بتعامله مع الخيال النفسي والأحداث السريالية، وتلقى فيلمه The Whale لعام 2022 إشادة من النقاد، حيث فاز بريندان فريزر بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن دوره.

وتم ترشيح فيلم Black Swan، وهو فيلم رعب نفسي صدر عام 2010 حول تجارب ومحن فرقة باليه في مدينة نيويورك، للعديد من جوائز الأوسكار، بما في ذلك أفضل مخرج وأفضل فيلم، وحصلت ناتالي بورتمان على جائزة أفضل ممثلة.