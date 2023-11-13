بالصورة - ريهانا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد !

ميرنا وليد - بيروت - اطلت النجمة الأميركية ريهانا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بتسريحة شعر جديدة ومشرقة، وأحدثت ريهانا، صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة حديثة لها بالشعر الأشقر، وتم رصد المغنية الحائزة على جوائز عالمية في ملابس من نوع "ستريت ستايل"، والتي تضمنت سروال الجينز مع "هودي" باللون الرمادي، وحذاء من جلد الثعبان.



كما ارتدت ريهانا، معطفاً باللون الفاتح.

وأبدى المتابعون اعجابهم بهذا اللوك الجديد، وعلق أحد المعجبين على الصور بالقول: "سواء كان اللون أحمر، أو أسود، أو أشقر، فهي تبقى ملكة التجديد والمذهلة إلى الأبد"، وأضاف آخر: "يا إلهي... إنها تبدو رائعة".