الشركة المالكة لمسابقة ملكة جمال الكون تعلن إفلاسها !

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الشركة التايلاندية المالكة للعلامة التجارية لمسابقة ملكة جمال الكون، أنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في محاولة لحل "مشكلة السيولة".

وأبلغت مجموعة "جي كي إن العالمية" (JKN Global Group) بورصة تايلاند (SET) بهذا الإعلان بعد شهرين من فوات الموعد النهائي لسداد سندات تبلغ قيمتها نحو 12 مليون دولار.

واشترت الشركة، المملوكة لآن تاكراتوتاتيب (تعرف أيضا باسم تكافونغ تاكراتوتاتيب)، وهي سيدة أعمال تايلندية متحولة جنسيا، المسابقة المملوكة سابقا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في عام 2022 مقابل 20 مليون دولار.

وقال بيان مجموعة "جي كي إن العالمية" إن مجلس الإدارة وافق يوم الثلاثاء على تقديم خطة لإعادة تأهيل الأعمال إلى محكمة الإفلاس في المملكة.

وأضاف البيان: "إن تقديم طلب إعادة التأهيل سيحل بشكل فعال مشكلة السيولة لدى الشركة بموجب الآلية القانونية ويوفر حماية عادلة لجميع أصحاب المصلحة"، وأشار البيان إلى أن العمليات ستستمر بموجب الخطة.

وانخفض سعر سهم "جي كي إن العالمية" بنسبة 80% تقريبا على مدار الـ 12 شهرا الماضية، ليصل إلى 0.77 بات تايلاندي (0.022 دولارا أمريكيا) يوم الخميس.

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