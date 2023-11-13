ميرنا وليد - بيروت - يتألّق "الشامي" في الساحة الفنية العربية في الآونة الأخيرة وهو الفنان البالغ من عمره ال 21 عاماً فقط. يحمل قصّة مؤثّرة جعلته يطرح أغاني من كلماته وألحانه، متوجّهاً لجمهوره بكلّ صدق ومحبّة. فبعد إطلاق أغنيته الأخيرة "يا ليل ويا العين"، وحصد نتائجها وتصدّرها عبر كافّة المواقع الالكترونية، نضيف أنّها تخطّت المليار مشاهدة والمليون محتوى من الفيديوهات، الخمسين مليون مشاهدة على يوتيوب حيث تخطّت قناته الرسميّة أيضاً المليون مشترك. وتحافظ الأغنية على تواجدها في قائمة اليوتيوب العالمية للموسيقى الأكثر استماعاً في العالم.

أمّا الجديد، فتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بدء التصويت للفنانين المرشحين على جوائز ال Joy Awards وقد ظهر إسم الشامي إلى جانب كبار الفنانين من الوسوف، أصالة وناصيف زيتون. فهو مرشّح عن فئتين: الأولى كأفضل فنان صاعد والثانية عن أفضل أغنية "يا ليل ويا العين".

نذكر أنّ رغم الأحداث والحرب السائدة في المنطقة، يشهد موقع يوتيوب عن استمرارية ارتفاع نسبة المشاهدات على أغنية الشامي "يا ليل ويا العين" بشكل ملفت كما أنّها تحتل الاستماع على كافة الراديوهات المحليّة والعربية بناءً على طلب الجماهير.

كانت هذه تفاصيل خبر الشامي في ملعب الكبار .. اليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.