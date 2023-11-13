كندة علوش تنشر صورة أطفال مستشفى الشفاء: "القادم أكثر وحشية وإجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة كندة علوش عن غضبها مما يحدث في قطاع غزة ومواصلة الكيان الصهيوني قصف مناطق متفرقة من القطاع والذي أسفر عن خروج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة إلى جانب استشهاد الآلاف من المدنيين بين أطفال ونساء وشيوخ.

ونشرت "كندة" صورة لعدد من الأطفال الرضع في غزة والذين ظهروا خارج الحضانات نظرًا لخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة بعد قصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلقت على الصورة قائلة: "لن يستطيع أحد أن يحاضر علينا بعد اليوم بالإنسانية ونبذ العنصرية وحقوق الإنسان، فبعد مشهد الأطفال حديثي الولادة في مشفى الشفاء، لا يحق لأحد أن يتكلم، تصرخ هذه الصور لتفضح وحشية هذا العام وكذبه وصفقاته ومن صمت أمام صور هؤلاء الأطفال فليصمت للأبد، هو إعلان فج لأن القادم أكثر وحشية وبشاعة وإجرام".

ولاقى تعليق "كندة" إعجاب العديد من متابعيها قائلين: "الإنسانية ماتت من قبل في العراق وسوريا ولبنان واليمن، أي حد من الغرب من هون ورايح بدو يسولف عن الحرية وحقوق الإنسان ما تحكي معه، حسبي الله ونعم الوكيل".