سلمان خان يحذر من استخدام الألعاب النارية خلال عرض فيلمه "Tiger 3" بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب الممثل الهندي سلمان خان عن قلقه مما يحدث في دور العرض السينمائي في الهند خلال عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الأكشن والإثارة "Tiger 3" والذي بدأ عرضه مؤخرًا بدور العرض السينمائي حول العالم.

وحذر سلمان من استخدام عدد من الجماهير للألعاب النارية داخل دور العرض السينمائي والذي وصفه بـ "الخطر".

وعلق "سلمان" قائلا: "لقد سمعت بشأن الألعاب النارية بأحد دور العرض التي تعرض فيلم تايجر 3 هذا الأمر خطر، دعونا نستمتع بالفيلم بدون وضع أنفسنا والاخرون في مأزق، أبقوا آمنين".

وعرض الفيلم تجاريًا يوم السبت الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية وحقق الفيلم إيرادات قوية.

تدور أحداث فيلم "تايجر 3" حول عودة العميل "تايجر" لمغامرة محفوفة بالمخاطر ويشارك النجم سلمان خان البطولة النجمة الهندية، كاترينا كيف وتمثل عودة "سلمان" لشخصية "تايجر" والتي تم تقديمها من قبل بجزئين سابقين حققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن سلمان خان يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها بحلول عام 2024 منها فيلم الرومانسية والدراما "Prem Ki Shaadi".