تجمع حسن الرداد وإيمي سمير غانم.. تركي آل الشيخ ينشر ملصق مسرحية "التلفزيون"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عرض مسرحي جديد ضمن عروض فعاليات "موسم الرياض" وذلك عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "تركي" الملصق الدعائي للعرض المسرحي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وهي مسرحية كوميدية بعنوان "التلفزيون" وتجمع عدد من أشهر نجوم الكوميديا في مصر بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم في أول تعاون لهما سويًا على المسرح، ويشاركهما البطولة كلًا من الفنان سليمان عيد، الفنان محمود حافظ، الفنان أوس أوس، الفنان محمد ثروت، والفنانة بدرية طلبة.

وروج "تركي" للعرض المسرحي وعلق على البوستر قائلا: "مسرحية التلفزيون، مسرحية فكاهية يقدمها أشهر نجوم الكوميديا على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض ابتداءً من 20 نوفمبر".

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض" والتي تضم العديد من الفعاليات الفنية ما بين الغنائية والمسرحية والتي تضم عدد من أبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة الدموع 2" وذلك بعد النجاح الكبير ونسب المشاهدات المرتفعة لحفل "ليلة الدموع" التي أقيمت بشهر أغسطس الماضي وضمت نخبة من نجوم الغناء وهم الفنان طارق الشيخ، الفنان حمادة هلال، الفنان مسلم، الفنان هيثم شاكر، الفنان أحمد سعد، والفنان تامر عاشور.

وأقيم مؤخرًا حفل "روائع بليغ حمدي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" وضم نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنانة أصالة، الفنانة أنغام، الفنان صابر الرباعي، الفنان طلال أسامة، الفنانة نانسي عجرم، الفنان ماجد المهندس، إلى جانب الفنانة مي فاروق والتي كانت مفاجأة حفل "روائع بليغ حمدي".