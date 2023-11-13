شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحميد يجسد شخصية متناقضة فى مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد عبد الحميد تصوير مشاهده في مسلسل "العودة"، في أحد الديكورات المخصصة للعمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة، ويجسد من خلاله شخصية مركبة مليئة تناقضات ما بين الخير والشر.

وسافر مؤخرًا المخرج أحمد حسن وكرو التصوير والإخراج بمسلسل"العودة" بطولة النجم شريف سلامة، إلى مدينة الأقصر لتصوير المشاهد الخارجية، وصور المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من المسلسل الذى يعد من أبرز مسلسلات في موسم الأوف سيزون، حيث صور في مناطق مدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق ومناطق أخرى.

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، تامر سعد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.