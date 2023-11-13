“توبوا إلى الله”.. أدهم نابلسي يدعو الفنانين للتوبة نصرة لأهالي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان الاردني المعتزل أدهم النابلسي رسالة إلى الفنانين والمشاهير لإعلان توبتهم إلى الله لنصرة أهالي غزة.

وشدّد أدهم في مقطع فيديو على موقع “انستغرام” في سياق حديثه عن الحرب والاحداث التي يشنها العدو الاسرائيلي على قطاع غزة بوجوب عدم الاستسلام: “كلنا حاسين بالألم والتقصير عشان مش قادرين ندعم غزة بشكل المطلوب، ولكن نتذكر لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كلنا بنشوف المجازر اللي بتحصل وأعداد الشهداء مش بيأثر فينا بس احنا كمسلمين مش لازم نستسلم”.

وطالب النابلسي المشاهير والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين بوجوب التوبة إلى الله، بالقول: “لازم نتوب إلى الله ولما نسمع الأذن لازم تكون مساجدنا مليانة، مثل ما كانت مساجد غزة مليانة أعلنوا توبتكم إلى الله لنصرة أهلنا في غزة”.

وتابع: “لجميع المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي والفنانين والمؤثرين، شوفنا مواقف جميلة من الجميع، وكتير عم يحكي آيات قرآن في فيديوهاتهم، ما تخلوها تروح، أعلنوها توبة إلى الله، وأنا كنت مثلكم في السابق، ولكن الله هداني وتغيرت حياتي.. توبوا إلى الله”.