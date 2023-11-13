دعوة لـ”مسيرة صامتة” الأحد في باريس على خلفية التطورات في الشرق الأوسط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعت 500 شخصية من الوسط الثقافي الفرنسي والفرنكوفوني كالممثلة إيزابيل أدجاني والمخرج كلود لولوش، الاثنين إلى “مسيرة صامتة وتضامنية وإنسانية وسلمية” الأحد في باريس، وأعربت عن الأمل في “الوقف الفوري للحرب.

وكتبت مجموعة “صوت آخر” برئاسة الممثلة البلجيكية لبنى أزابال “ننظم مسيرة صامتة وتضامنية وإنسانية وسلمية ستتقدمها راية بيضاء واحدة. لا مطالب سياسية ولا شعارات. الأعلام البيضاء والمناديل البيضاء مرحب بها”.

ستنطلق هذه المسيرة من معهد العالم العربي باتجاه متحف الفن وتاريخ اليهودية، لتصل إلى محطة مترو “آر زي ميتييه”.

وبين الموقعين سامي بوعجيلة وبيار ريشارد وإلسا زيلبرستين ولور كالامي، والمؤلفة ليلى سليماني والرسام فيليب جيلوك والمغني ميشيل جوناس.

تظاهر أكثر من 180 ألف شخص الأحد في فرنسا رفضا لمعاداة السامية بعد الارتفاع الكبير في عدد الأعمال العدائية بحق اليهود منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.