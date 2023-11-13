عمرو دياب يتبرع بجزء من أرباح حفله في دبي لأهالي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم المصري عمرو دياب عبر حسابه على إنستغرام معلومات حول حفله الأول منذ عملية طوفان الأقصى، والذي سيقيمه في دبي قائلا: «في إطار حملة «تراحم من أجل غزة» سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم».

وأوضح أن التذاكر الأصلية، التي تم طرحها سابقا ما زالت سارية وستطرح تذاكر جديدة للراغبين في شرائها.

وحفل عمرو دياب يعد الأول على المستوى الرسمي منذ قصف قطاع غزة، حيث إنه كان قد قرر تأجيل كل أعماله الغنائية بسبب الأحداث السياسية.