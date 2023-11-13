صور شخصية تنشر لأول مرة للابنة الوحيدة لـ محمد سلام وزوجته | شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:29 مساءً - تداول مستخدموا مواقع التواصل صورة للفنان محمد سلام مع طفلة صغيرة قيل أنها ابنته “رقية”، وذلك تزامنا مع تصدره الترند ومواقع الأخبار المحلية في الأيام الماضية بسبب أزمته الأخيرة مع مسرحية “زواج اصطناعي” في موسم الرياض

ابنة محمد سلام

وبالتطرق إلى حياته العائلية بصورة أكبر، وعن المعلومات المتوافرة عن أبناء محمد سلام، فقد احتفل الممثل المصري بمولد ابنته الوحيدة في عام 2020.

وابنة محمد سلام التي تبلغ من العمر 3 سنوات فقط، هي رقية وقد احتفل بها والدها من خلال نشر صورة من المستشفى التي شهدت ولادتها، ظهر فيها بالون وكتب على صفحته على موقع إنستجرام أنه رزق بمولودة، وتلقى الكثير من عبارات التهاني من عدد كبير من المشاهير.

زوجة محمد سلام

أما زوجة محمد سلام فهي من خارج الوسط الفني، إلا أنه لم يشارك صورها أو أية معلومات عنها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت كما لم تشاركه المناسبات العامة.

انسحاب محمد سلام من موسم الرياض

وأثار الفنان محمد سلام عاصفة جدل خلال الساعات الماضية، بعدما اعتذر عن المشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي» ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يعيشون كارثة إنسانية خاصة في قطاع غزة.

وأثار قرار محمد سلام انقساما حادا في الوسط الفني في مصر، بين مؤيد ومعارض، إذ أيده كثيرون في إبداء التعاطف وإظهار كامل الدعم لأهالي غزة، بينما انتقده آخرون بسبب ما اعتبره «مزايدة على صناع القرار في السعودية والقائمين على موسم الرياض».

اعتذار محمد سلام عن مسرحية «زواج اصطناعي»

كشف محمد سلام عن تفاصيل هذا الأمر في فيديو له على حسابه بـ إنستجرام قائلًا: «السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر».

وأضاف محمد سلام: “المفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا هنعرض إن شاء الله يوم 30 وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، مش متخيل إني هروح اعمل مسرحية واهزر واغني وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين بيتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصل، أنا مش هقدر اسافر طبعًا”.

وتابع: “ليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟، أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت، إن الموسم يتلغي أو يتأجل زي ما حصل في مهرجان الجونة والقاهرة أو يحصل إن الموضوع يهدى في فلسطين في غزة، والناس تدخل، ونقدر نعرض، بس مفيش حاجة بتحصل، وتقريبًا فيه ناس عماله تموت لحد دلوقتي ومفيش حاجة بتحصل، فأنا ازاي هروح اعرض والناس بيحصلهم كده في فلسطين”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »