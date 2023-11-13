هذه رسالة حورية فرغلي للمتابعين .. بعد خضوعها لعملية التجميل الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة المصرية حورية فرغلي لعملية جراحية جديدة في الأنف، ووجهت رسالة إلى جمهورها، قالت فيها أنها بصدد إعادة الظهور "فنياً" بشكل مختلف تماماً عن إطلالاتها السابقة، وأشارت إلى أن التحول المنتظر سيكون بنفس قوة ظهورها في عملها الأشهر "ساحرة الجنوب".



وأضافت حورية فرغلي في فيديو : "من 2018 كان آخر عمل لي مملكة الغجر، وبعد كده من سنتين عملت أيام وفي جزء لسه منزلش.

وأضافت: لكن الخبر اللي عاوزة أقوله النهارده، من ساعة ساحرة الجنوب الناس شافتني بطريقة مختلفة، وفي أعمال زي سيدنا السيد، ونظرية عمتي، وبدون ذكر أسماء وغيرها، كل الأعمال دي قدمت فيها شخصيات مختلفة.