بطل مسلسل Elite يشارك في مظاهرة داعمة لـ فلسط ين

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم الإسباني عمر أيوسو الذي اشتهر بشخصية "عمر" في مسلسل Elite صورة من مشاركته في تظاهرات داعمة لفلس طين، وظهر عمر ياسو وهو مشارك في التظاهرات وعلق "وقف إطلاق النار في غ زة" و"أوقفوا الإبا دة الجماعية".



وتدور أحداث الموسم الثامن بعد انتهاء الموسم السابع بموت "راؤول"، والذي يعتقد الجميع أنه انتحار ولكن يتم التأكيد أن "كارمن" دفعته من الشرفة بعد أن حاول خنقها وتحاول "كارمن" مع "كلوي" إيجاد حل لحماية بعضهما البعض ولكن "دالمار" يلتقط هذا المشهد بكاميرته.

وُلد عمر أيوسو في مدريد، إسبانيا ونشأ في مانزاناريس إل ريال، درس في جامعة تشارلز الثالث في مدريد، وهو بالفعل رأى نفسه كممثّل، وفي سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة شارك في فيلم بيدرو ألمودوبار الذي تم إنتاجه عام 2004 يدعى "التربية السيئة".

في أواخر عام 2017، وبفضل زميله في الفصل ذهب إلى عمر وأظهر له أن نتفليكس تبحث عن شاب يحمل صفات عربية في حوالي عشرين من العمر، وفي عام 2019 ظهر في ثلاثة أفلام قصيرة.