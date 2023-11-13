بالفيديو - آدم درايفر يهاجم أحد المشاهدين بألفاظ نابية بسبب نقد فيلم Ferrari

ميرنا وليد - بيروت - رد النجم الأميريكي آدم درايفر بشكل عنيف على أحد منتقدي فيلمه الأخير Ferrari في العرض الخاص له بمهرجان الكاميرا في بولندا.

سأل أحد الحضور بعد مشاهدة الفيلم: "ما رأيك في مشاهد تصادم السيارات؟ كانت عنيفة ورخيصة وذات جودة منخفضة بالنسبة لي"، فرد آدم درايفر قائلًا: "لا أعرف ما أقول لك.. تبًا لك؟ السؤال التالي".

فيلم Ferrari هو سيرة ذاتية عن إنزو فيراري الذي أسس شركة صناعة السيارات الرياضية الشهيرة، ويتبع رحلته في عام 1957 بينما تستعد شركته لدخول ميل ميجليا، وهو سباق سيارات مفتوح لمسافة 100 ميل. كما يشارك في البطولة بينيلوبي كروز وشايلين وودلي وجابرييل ليون وسارة جادون وباتريك ديمبسي.

فيلم Ferrari من إخراج مايكل مان المرشح لـ4 جوائز أوسكار عن أفلام مثل The Aviator وThe Insider وهو أول عمل له منذ 2015.

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