حسين الجسمي : " ورثنا العز .. والذلة عليها ما تربّينا "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر حساباته صورة له من اخر حفلاته التي أحياها وعلق قائلاً : " ورثنا العز . . والذلة عليها ما تربّينا " .

وتوَّج الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، الفنان الإماراتي حسين الجسمي بـ”جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023″، ومنحه لقب “سفير رياضة الانجازات” في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا في أبوظبي، التي أقيمت برعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأعرب الجسمي، عن شكره واعتزازه بلقب “سفير رياضة الانجازات” وقال في تدوينة عبر منصاته في “التواصل الإجتماعي”: “شكراً جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو على منحي لقباً سأعتز به دائماً، سفير رياضة الإنجازات”، مؤكداً أن الجائزة العالمية تعكس المكانة الرائدة للعاصمة أبوظبي على خارطة الجوجيتسو العالمية، مشيداً بدور اتحاد الجوجيتسو في نشر الرياضة، ومساهمته في ترسيخ مكانة الإمارات كموطن عالمي للعبة ووجهة مفضلة للأبطال.

متمنياً أن تتواصل مسيرة إنجازات الدولة ومحطاتها المشرفة.

وشارك الجسمي، في حفل افتتاح النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقدم بغنائه ورؤيته الموسيقية وألحانه الأغنية الرسمية بعنوان “أبوظبي منبع البطولات” من كلمات أحمد بن هياي المنصوري وتوزيع موسيقي زيد عادل، مكساج وماستر علي الأمير.

وأكد فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي وقيامه بدور بسيط في قصة النجاح التي سطرتها البطولة على مدى الأعوام السابقة.



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