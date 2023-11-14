شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان محمد على: ربيت أبنائى على القيم والمبادئ ولم أقم بضربهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان، ضيفين في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة، فى آخر حوار له قبل وفاته بأيام، وتحدث عثمان محمد علي عن تربيته لأولاده قائلاً: "ربيت أبنائي علي القيم والمبادئ ولم أقم بضرب ابني أو بنتي، ومعظم أسرار سلوى تحكيها لأمها إلا لو فيه مشكلة تتحدث معي".

وأشار إلى أن أهم صفات سلوى الفنية الصدق والفهم وتستطيع تجسيد الشخصية بدقة وباحتراف وفي الغالب تخرج من العمل الفني وتستمر الشخصية ملازمها.

وضربت سلوى عثمان مثلا بمشهدها بمسلسل البرنس عندما قامت بضرب أبنائها، بعدما علمت بقتلهم زوجة أخيهم وأبنائه.

وأكد عثمان محمد علي أن ابنته سلوى لا تستشيره في اختيار الأدوار الفنية الخاصة بها، وأشار الدكتور عمرو إلى فضل الفنان عثمان على سائر الفنانين في الأعمال التاريخية والدينية في اللغة العربية وتعليمهم.

وأوضح الفنان عثمان محمد علي أن دور سلوى بمسلسل العطار والسبع بنات لم يعجبه، وكان أقل بكثير من إمكانياتها، وعقّبت سلوى عثمان بأنها وافقت وكان الدور لم يُكتب على الورق".